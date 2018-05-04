Россия перебрасывает на границу с Украиной оружие и армию - разведка

Боевики получили высокоточное оружие. Фото: "Экспресс"

На границу с Украиной Россия перебрасывает новые подразделения армии.

Боевикам ЛДНР Кремль поставляет высокоточное оружие, сообщил "5 канала" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Мы должны четко понимать, что возле нашей границы на расстоянии 30-40 – 100-120 км, фактически на границе, разворачиваются не просто новые части, а полки дивизий. Например, очень большое перемещение техники было в марте и апреле. Почему? Потому что и сама 3-я дивизия, 44-я, 150-я дивизия, они выходили на полигоны. Полигоны тоже не очень далеко от границы", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе завершилась АТО: раскрыли подробности "нового порядка"

По словам разведчика, на данный момент группировка боевиков на оккупированном Донбассе находятся в полной боевой готовности.

За минувшие сутки на Донбассе российский оккупант 22 раза обстрелял позиции Вооруженных сил Украины - травмированы 3 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.