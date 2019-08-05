Россия отправила боевикам очередную партию вооружения

Боевики получили новые винтовки, приборы ночного видения и бинокли. ФОТО: novosti-n.org

РФ продолжает поставлять боевикам на Донбасс оружие, материально-технические средства и топливо.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает УНН.

"На вооружение разведывательных подразделений 1-го и 2-го АК поступила очередная партия 9-мм бесшумных снайперских винтовок ВСС. Кроме того, под видом гуманитарной помощи от российских волонтерских организаций подразделения российско-оккупационных войск получили приборы ночного видения, бинокли, комплекты военного обмундирования и индивидуальные аптечки ", — сказал он.

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По словам спикера, командование российско-оккупационных войск использует договоренности о полном прекращении огня для восстановления и наращивания боеспособности армейских корпусов ВС РФ.

"В частности, на захваченных предприятиях силами ремонтно-восстановительных подразделений российско-оккупационных войск в срочном порядке начаты работы по текущему ремонту и восстановлению военной техники, в том числе танков", — сообщил Праута.

Кроме того, оккупанты развернули дополнительные пункты ремонта вооружения и военной техники. Все для того, чтобы ускорить ремонтные работы.

Российские боевики препятствуют украинским саперам в разминировании части моста в Станице Луганской. Из-за этого Украина не может начать ремонт сооружения.