Россия окружает Украину войсками

У границ Украины агрессор разворачивает 8-ю общевойсковую армию сухопутных войск

У границ Украины агрессор разворачивает 8 общевойсковую армию сухопутных войск. Россия поставила задачу окружить нас войсками.

Об этом заявил эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков, пишет OBOZREVATEL.

"Россия разворачивает 4 полномасштабных дивизии - это в 30 тыс. личного состава, которые будут входить в эту 8 армию. Вооруженные силы Украины готовы к отражению. У нас достаточно сил и средств, стоящих на восточных рубежах Украины", - сообщил Стариков.

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По словам эксперта, 2015-го РФ в 4 местах у границ Украины ставила бригады, а затем начала комплектовать дивизии.

"Высшее военное руководство страны об этом знает. Идет боевая подготовка войск. Выполнение всех документов идет по плану. В случае, если у них в голове вдруг что-то стукнет, мы готовы отразить нападение на начальном этапе. Потом подтянутся наши западные коллеги, которые помогут нам с помощью дипломатии остановить наступление", - сказал Стариков.

Самый низкий уровень этнических предубеждений в Украине к украинцам, белорусам и россиянам, самый высокий - к китайцам, африканцам, арабам и особенно - к цыганам. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.