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пятница, 05 октября 2018 10:25

Исследовали, как украинцы относятся к россиянам

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Исследовали, как украинцы относятся к россиянам
Украинцы меньше всего симпатизируют африканцам, арабам и ромам. Фото: http://vnz.org.ua

Самый низкий уровень этнических предубеждений в Украине к украинцам, белорусам и русским, самый высокий - к китайцам, африканцам, арабам и особенно - к ромам.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии. Социологи исследовали отношение украинцев к некоторым этническим группам по шкале Эмори Богардуса. За ней респонденты должны были ответить, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой из групп. Это называется социальной дистанцией: минимальная 1 – согласен допустить в качестве члена семьи, максимальная 7 – не пускал бы в Украину.

Наименьшая социальная дистанция к украиноязычным и к русскоязычным украинцам (индекс 2,2 и 2,8 соответственно). Большинство опрошенных готовы допустить представителей этих групп как членов своей семьи и близких друзей.

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На втором месте – белорусы (3,3), далее с некоторым отрывом – русские (3,8) и поляки (4,1). Затем идут крымские татары, канадцы, евреи, немцы и американцы с примерно одинаковой социальной дистанцией 4,4-4,5.

Завершают иерархию социальных дистанций китайцы (5,3), африканцы (5,4) арабы (5,5). На последнем месте ромы (5,7).

Также отмечается, что отношение к русским является поляризованным: 40% опрошенных готовы допустить россиян как членов своей семьи и близких друзей. А 42% не хотели бы, чтобы они были жителями Украины и готовы их допустить только как гостей Украины или вообще бы не пускали в Украину.

Социологи предполагают, что в первом случае респонденты имели в виду русских – жителей Украины, а во втором – граждан России.

Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии исследовали, как украинцы относятся к безвизу.

Согласно им, "безвиз" в июне 2017-го считали важным 39% опрошенных, в октябре - 42%, в декабре - 46%. В августе этого года так считали уже 48% респондентов. Регионально соглашение важнее для жителей западных регионов страны - 74%, чем для жителей центра Украины - 48%, юга - 29% и востока -33%.

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Дата
05
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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