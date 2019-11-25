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понедельник, 25 ноября 2019 18:30

Россия не выходила из Женевской конвенции - эксперт

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Россия не выходила из Женевской конвенции - эксперт
Российские военнослужащие будут незащищенными, если их власть выйдет из Женевской конвенции. Фото: UA.News

Россия не вышла из международной Женевской конвенции. Она лишь прекратила работу комиссии, которая занимается установлением фактов военных преступлений.

"Выход РФ из комиссии является попыткой избежать ответственности", - говорит в комментарии Gazeta.ua бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Если Россия выйдет из конвенций, то все равно понесет наказание за предыдущие военные преступления.

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"Женевские конвенции действуют на основе взаимности. Если россияне из них выйдут, то с их военнопленными будут делать все, что угодно", - добавляет он.

Россия вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов.

Владимир Путин поставил свою подпись под законом о выходе, говорится на сайте Госдумы РФ.

Автор: София Староконь
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