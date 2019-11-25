Россия не выходила из Женевской конвенции - эксперт

Россия не вышла из международной Женевской конвенции. Она лишь прекратила работу комиссии, которая занимается установлением фактов военных преступлений.
"Выход РФ из комиссии является попыткой избежать ответственности", - говорит в комментарии Gazeta.ua бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
Если Россия выйдет из конвенций, то все равно понесет наказание за предыдущие военные преступления.
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"Женевские конвенции действуют на основе взаимности. Если россияне из них выйдут, то с их военнопленными будут делать все, что угодно", - добавляет он.
Россия вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов.
Владимир Путин поставил свою подпись под законом о выходе, говорится на сайте Госдумы РФ.
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