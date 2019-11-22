Россию не смогут привлекать за военные преступления

На иллюстративному фото - российские боевики, которые сейчас находятся на территории Донбасса. С 2014 года Россия ведет гидридную войну с целью захватить Украину. Фото: Reuters

Россия вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов.

Владимир Путин поставил свою подпись под законом о выходе, говорится на сайте Госдумы РФ.

Подписанный документ называется "Об отзыве заявления, сделанного во время ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)".

Этот документ позволяет не признавать юрисдикцию специальной комиссии ООН, которая расследует нарушения.

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Таким образом РФ невозможно судить за нарушение прав гражданского населения российскими войсками во время вооруженных конфликтов.

"Отозвать заявление, которое было сделано СССР при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1), принятого в Женеве 8 июня 1977 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 90 названого Протокола 1… Признать не действующим на территории РФ пункт 1 постановления Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 года "О ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1) и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 2)", - говорится в документе.

Международный суд Организации Объединенных Наций в нидерландской Гааге 8 ноября признал свою юрисдикцию в исках Украины против России. Теперь может рассмотреть факты нарушения РФ конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Первое касается Донбасса, второе — преследования крымских татар и украинцев в Крыму. Украина инициировала иск против РФ в 2017 году. Требует возместить ущерб за нарушение обеих конвенций. Киев обвиняет Москву в предоставлении оружия незаконным формированиям, катастрофе малайзийского боинга на Донбассе в июле 2014-го, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска в январе-феврале 2015-го. В дискриминации украинской и крымскотатарской общин на оккупированном полуострове, запрете деятельности Меджлиса, ограничении преподавания украинского и крымскотатарского языков. Суд ООН встал на сторону Украины абсолютным большинством голосов: 13 против трех по "террористической" конвенции, 15 против одного или 16 против нуля по различным вопросам "расовой".