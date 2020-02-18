Россия нарушает договоренности – этот вопрос станет на Совбезе ООН

На сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН поднимут вопрос относительно нарушения Россией мирных соглашений и эскалации боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter.
"Строго осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил сорвать хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных в Париже", - написал Рейнсалу.
Совбез ООН соберется 18 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Будут обсуждать выполнение Минских договоренностей. Заседание инициировала Россия.
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Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции сил ООС вблизи Золотого. За несколько часов противник запросил перемирия. Вследствие обстрелов 1 украинский военный погиб, 4 получили легкие ранения.
Президент Владимир Зеленский назвал действия боевиков циничной провокацией и созвал заседание СНБО.
В России заявили, что не причастны к последним событиям на Донбассе.
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