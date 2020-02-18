Россия нарушает договоренности – этот вопрос станет на Совбезе ООН

На сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН поднимут вопрос относительно нарушения Россией мирных соглашений и эскалации боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter.

"Строго осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил сорвать хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных в Париже", - написал Рейнсалу.

Совбез ООН соберется 18 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Будут обсуждать выполнение Минских договоренностей. Заседание инициировала Россия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Час Х на всех фронтах" – после атаки боевиков в сети предупредили Зеленского