Россия намерена покинуть Донбасс - Гримчак

Жители ЛДНР испытывают нехватку еды, говорит министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Фото: Дарья Давыденко.Апостроф

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак считает, что Россия намерена прекратить участие и дистанцироваться от вооруженного конфликта на территориях Донецкой и Луганской областей.

На это указывает фильм российского телевидения к очередной годовщине "русской весны", в котором не упомянули россиян-участников конфликта на Донбассе. Такое мнение Юрий Гримчак выразил в интервью "Апострофу".

"Это 100% для внутреннего потребления. Вообще, я думаю, несмотря на все бравурные заявления, они готовятся уходить из Донбасса", - сказал Юрий Гримчак.

Предлагаем самые интересные цитаты.

О затоплении шахт на оккупированных территориях

"Из 36 шахт, кажется, 29 уже затоплены, другие – в процессе. Это большое количество, -говорит Юрий Гримчак. - Затопление имеет два последствия. Первое – частично началось увеличение поступления воды на шахты, которые находятся на подконтрольной нам территории, работают и добывают уголь. Правительство принимало решение о выделении дополнительных средств на откачку воды.

Во-вторых, затопление шахт ведет к тому, что вода начинает подниматься на поверхность. В Горловке в прошлом году фиксировали накопления метана в подвалах, в погребах даже многоквартирных домов. Метан – это газ, не имеющий запаха, он прозрачный. Но как только создается так называемая метано-воздушная смесь, за малейшей искры это приводит к взрыву".

О поставке воды

"На территории ОРДЛО 70% источников питьевой воды уже непригодны для использования. На сегодня замеры воды в Северском Донце, которые делали у нас и в России, показывают, что уровень минерализации к линии разграничения и в Российской Федерации отличается в восемь раз. Это уже последствия того, что происходит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Луганщине затопило шахту

Вода - это единственный ресурс, который Украина поставляет на эту территорию. И это связано с конвенцией ООН, согласно которой вода является базовой необходимостью для человека. Согласно этой конвенции, страна обязана делать все, чтобы базовую потребность человека удовлетворить, даже во время боевых действий. Поэтому мы сегодня поставляем воду в Луганске и в Донецке области. Причем в Луганской области время от времени происходит остановка поставки. Не знаю, какого черта они обстреливают именно этот узкий промежуток водопровода и его пробивают"

О недостатке пищи

"Есть доклад ООН, согласно которому на оккупированной территории люди испытывают недостаток пищи. Это еще не голод, но для нормального функционирования человеку нужны овощи, фрукты, мясо, рыба и так далее. Сегодня значительная часть людей на оккупированной территории не может получить этот необходимый для нормального функционирования организма набор продуктов.

Координатор гуманитарных программ ООН в нашей стране Нил Уокер сказал, что в связи с недостаточностью финансирования они сворачивают помощь продуктами питания на оккупированную территорию. - Украина пробовала несколько раз отправлять гуманитарный конвой на ту территорию, но они запретили нашим конвоям проходить туда. Единственные, кого они принимали, это ООН и Красный крест".

200 тыс. школьников вынуждены учиться в военной среде на фоне боевых действий на востоке Украины, по данным Детского фонда ООH UNICEF. В течение последних 16 месяцев на востоке Украины было повреждено не менее 45 школ.