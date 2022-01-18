Россия на оккупированном Донбассе начала собирать артиллеристов

Согласно информации разведчиков, с начала недели РФ начала сборы оккупационных корпусов начиная от уровня командиров рот до корректировщиков. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

На полигонах оккупированного Россией части Востока Украины вооруженные силы РФ приступили к сборам с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня.

Противник наращивает интенсивность мер боевой подготовки, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

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"Командование ВС РФ наращивает интенсивность мер боевой подготовки в соединениях и частях первого - Донецк и второго - Луганск армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск. С начала недели на полигонах в Донецкой и Луганской областях противник начал сборы с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня", - сообщила разведка.

Оккупационные администрации с боевиками продолжают активные агитационные мероприятия среди местного населения. Их цель - побуждать к прохождению военной службы по контракту в рядах боевиков.

Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они "под чужим флагом" должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.