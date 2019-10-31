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четверг, 31 октября 2019 14:42

Россия хочет развести войска по всей линии фронта

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Россия хочет развести войска по всей линии фронта
Россия надеется на то, что Зеленский решит конфликт с добровольцами. Фото: росзмі

Россия желает развести войска по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, сообщает, УНИАН.

"Мы движемся в правильном направлении, но надо доказать все эти действия до конца, а во-вторых, это лишь три небольших пункта, а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и, конечно же, прекратить нарушение режима прекращения огня" , - сказал он.

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Он напомнил, что о разведении на трех участках фронта Станицы Луганской, Петровского и Золотого договорились на прошлом на саммите "нормандской четверки" в Берлине.

"С тех пор все эти годы за" режима Порошенко "создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а разводить мировое сообщество, говоря современным русским языком, и всячески придумывал качественные причины, отодвигали начало первых шагов по разведению сил и средств . С приходом президента Зеленского ситуация действительно изменилась ", - отметил Лавров.

Он добавил, что Россия надеется на то, что Зеленский решит конфликт с добровольцами.

"В Станице Луганской разведения, пусть и не сразу и не просто, но произошло. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольные, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины. Но мы надеемся, что президент Зеленский, как верховный главнокомандующий, обеспечит выполнение своих приказов ", - добавил Лавров.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничества в Европе Томас Гремингер в четверг планирует обсудить ситуацию в Украине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Он сообщил об этом в начале встречи

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