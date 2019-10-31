Генсек ОБСЕ Гремингер и Лавров обсудят ситуацию в Украине

Генсек ОБСЕ обещает подробно обсудить Украину с Лавровым. Фото: DW

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничества в Европе Томас Гремингер в четверг планирует обсудить ситуацию в Украине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Он сообщил об этом в начале встречи, передает ТАСС.

"Для того, чтобы успешно справиться с вызовами, которые стоят перед нами, необходима решительная поддержка государств-участников для того, чтобы ОБСЕ могла успешно бороться с этими вызовами. Если мы будем работать вместе путем диалога, мы сможем реагировать на отсутствие доверия между государствами-членами. Мы видим, что прогресс возможен там, где есть политическая воля и где есть истинный диалог", - сказал Гремингер.

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"Еще одно направление нашей работы это, конечно же Украина, и сегодня мы подробно остановимся на этой теме", - добавил генсек ОБСЕ.

Гремингер считает, что встреча даст возможность обсудить все вопросы повестки дня перед заседанием Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ, которое пройдет в Братиславе 5-6 декабря.

30 октября, на участке разведения №2 (в районе Золотого-4) продолжились мероприятия по разведению сил и средств. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию выполнения мероприятий по отводу сил и средств на указанном участке, сообщает штаб ООС в Facebook.