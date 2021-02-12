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пятница, 12 февраля 2021 17:04

Россия готовит наступление на Украину - Снегирев

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Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
К прямому применению бронетехники и артиллерии большей 120 калибр Россия пока не пристает. Используется снайперский огонь, но мы от того меньше потерь не несем. Фото: Униан

Политическое и военное обострение на Донбассе началось, потому что Украина не приняла российский сценарий урегулирования конфликта на Донбассе.

Мы заблокировали имплементацию формулы Штайнмайера, закона об амнистии и проведения выборов на оккупированных территориях, говорит Gazeta.ua Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Правое дело".

Из-за активного неприятия нашей страной условий российских оккупантов в ОРДЛО заговорили о присоединении этих территорий в РФ.

"Тезис о том, что боевики могут захватить другие территории является сигналом, что Россия готовит военную эскалацию. Вторым аспектом является то, что РФ обвинила Германию и Францию ​​в попустительстве Украины. Это значит, что россияне готовятся к наступлению", - говорит эксперт.

Россияне передислоцирует тяжелую технику и проводят обучение в Луганской и Донецкой области.

"Подтвердилась информация о том, что в Луганской области приехала российская проверка. Руководили процессом проведения их учений, проводили ревизию", - говорит Дмитрий Снегирев.

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К прямому применению бронетехники и артиллерии больше 120-го калибра Россия пока не готова. Используется снайперский огонь, но мы от того меньше потерь не несем.

Надо выяснить до сих пор ли действует запрет деятельности ДРГ, если да, то мы становимся для россиян живыми мишенями.

Следует понимать, что Россия начала эскалацию и из-за запрета каналов Медведчука. Из-за прерывания вещания этих СМИ агрессор и его агентура больше не могут оказывать влияние на наше государство.

Хорошо то, что Кравчук заявил, что мы можем вести ответный огонь.

За прошедшие сутки, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреляли позиций украинских защитников из снайперского оружия. В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение и умер во время эвакуации в госпиталь. Вблизи Новомихайловка враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб.

Автор: София Староконь
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