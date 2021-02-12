Российские военные убили двух воинов ВСУ

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреляли позиций украинских защитников из снайперского оружия. В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение и умер во время эвакуации в госпиталь. Вблизи Новомихайловка враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб.

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Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций с ручного противотанкового гранатомета. В районе Авдеевки - из подствольного гранатомета. Вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, сообщили в штабе ООС.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Президент Владимир Зеленский 11 февраля побывал с рабочей поездкой в ​​Донецкой области. Там должен был ознакомиться с ситуацией на передовой. Вместе с Зеленским на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки" и глава ОП Андрей Ермак.