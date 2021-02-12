Навсегда 24: назвали имя бойца, которого убили российские оккупанты

 
Ексклюзивы
1/5
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 9
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - рассказали, как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - рассказали, как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 117
Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП
Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП
Просмотров: 324
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
1 Просмотров: 729
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 261
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1188
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 378
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 576
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
1 Просмотров: 783
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 486
Фото
Все фото
4
6
4
13
5
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Показали на фото, как &quot;Донбасс Арена&quot; зарастает бурьяном
Показали на фото, как "Донбасс Арена" зарастает бурьяном
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео
Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео
Видео
Все видео
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
В костеле открыли музей русско-украинской войны
В костеле открыли музей русско-украинской войны
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Интервью
1/5
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 261
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1188
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 423
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 486
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 486
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 432
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
пятница, 12 февраля 2021 13:43

Навсегда 24: назвали имя бойца, которого убили российские оккупанты

  Комментировать
Навсегда 24: назвали имя бойца, которого убили российские оккупанты
Боец 28-й ОМБр имени рыцарей Зимнего похода 24-летний Владислав Лещенко погиб во время вражеского пулеметного обстрела в Донбассе. Фото: facebook.com/28brigade

Во время пулеметного обстрела на Донбассе 11 февраля погиб 24-летний Владислав Лещенко.

Был бойцом 28-й отдельной механизированной бригады им. рыцарей Зимнего похода, сообщили на странице бригады в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переговоры невозможны - Ермак об обострении на Донбассе

"Мы потеряли нашего собрата Владислава Лященко. Погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте. Трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших собратьев. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава. И отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинца", - рассказали собратья погибшего.

11 февраля в 9:30 на направлении Горловки снайпер ВС РФ тяжело ранил военнослужащего ВСУ - 36-летнего Александра Глушко. Служил в инженерно-саперном взводе. Воина пытались спасти, однако он умер во время эвакуации. Погибший родом из села Руновщина Полтавского района. У него остались жена и двое детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Навсегда 24: назвали имя бойца, которого убили российские оккупанты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Это было мощно - заработал первый украинский ядерный реактор

В центре Киева построили ядерный реактор

Состоялся полет первого в мире бомбардировщика

Саакашвили депортировали в Польшу

За политсилу проголосовали 92% избирателей

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

В Харькове попытались отделиться от Украины

Украинский авиатор установил 2 мировых рекорда

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 60428
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 51435
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 9657
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9270
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 8343
Донбасс
Миссия ОБСЕ умалчивает грубые нарушения перемирия - Цимбалюк
Миссия ОБСЕ умалчивает грубые нарушения перемирия - Цимбалюк Просмотров: 198
Российские военные убили двух воинов ВСУ
Российские военные убили двух воинов ВСУ Просмотров: 747
Переговоры невозможны - Ермак об обострении на Донбассе
Переговоры невозможны - Ермак об обострении на Донбассе Просмотров: 900
Санкции против РФ за оккупацию украинских территорий останутся в силе - Администрация США
Санкции против РФ за оккупацию украинских территорий останутся в силе - Администрация США Просмотров: 72
Второй за сутки. На Донбассе погиб украинский военный
Второй за сутки. На Донбассе погиб украинский военный Просмотров: 603
Больше всего комментируют
7
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцин
1
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Голосов: 10387
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть