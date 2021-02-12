Навсегда 24: назвали имя бойца, которого убили российские оккупанты

Боец 28-й ОМБр имени рыцарей Зимнего похода 24-летний Владислав Лещенко погиб во время вражеского пулеметного обстрела в Донбассе. Фото: facebook.com/28brigade

Во время пулеметного обстрела на Донбассе 11 февраля погиб 24-летний Владислав Лещенко.

Был бойцом 28-й отдельной механизированной бригады им. рыцарей Зимнего похода, сообщили на странице бригады в Facebook.

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"Мы потеряли нашего собрата Владислава Лященко. Погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте. Трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших собратьев. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава. И отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинца", - рассказали собратья погибшего.

11 февраля в 9:30 на направлении Горловки снайпер ВС РФ тяжело ранил военнослужащего ВСУ - 36-летнего Александра Глушко. Служил в инженерно-саперном взводе. Воина пытались спасти, однако он умер во время эвакуации. Погибший родом из села Руновщина Полтавского района. У него остались жена и двое детей.