Россия диктует новые условия Украине

У Путина заговорили об условиях для восстановления Донбасса. Фото: Униан

В Кремле заявили об участии в восстановлении Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ выделит на это средства Несмотря на то, каким образом урегулируют ситуацию в регионе, пишут росзми.

"Это зависит от того, что будет происходить. Как будет урегулирование, когда", - добавил Песков.

Это заявление прозвучало после того, как министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о том, что россия должна выплатить репарации.

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Большинство украинцев считают, что Россия, как страна-агрессор, должна оплачивать восстановление оккупированных ею территорий после их деоккупации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.