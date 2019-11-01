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пятница, 01 ноября 2019 14:06

Украинцы высказались по восстановлению разрушенного Россией Донбасса

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Украинцы высказались по восстановлению разрушенного Россией Донбасса
Россия шестой год ведет агрессию на Донбассе. Фото: Reuters

Большинство украинцев считают, что Россия как страна-агрессор должна оплачивать восстановление оккупированных ею территорий после их деоккупации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 августа по 23 сентября.

Такого мнения придерживаются 59,3% опрошенных.

32,9% считают, что это дело Украины, а 25,5% возлагают эту обязанность на олигархов.

Еще 16,9% респондентов считают, что восстановление этих территорий должно происходить за счет средств, экспроприированных у боевиков, 14,5% - за счет международных организаций, 10,8% - за собственные средства оккупированных территорий, 5,7% - за счет США, 4,6% - за средства ЕС.

Социологи собрали 2,35 тыс. анкет.

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Российская агрессия на Донбассе продолжается шестой год.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

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01
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