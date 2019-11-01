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пятница, 01 ноября 2019 15:20

"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды

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&quot;Покаяться перед россиянами&quot;: канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
На канале кума Путина не стесняются распространять антиукраинские тезисы.

Телеканал "112 Украина", который связывают с кумом президента России, народным депутатом от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, в эфире распространил тезисы в стиле кремлевской пропаганды.

Видео опубликовал сайт Цензор.нет

В эфире академик и первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко заявил:

"Войну в Украине организовала Демократическая партия США. Инициатором войны были вовсе не россияне. Мы убивали своих братьев. Мы должны за это посыпать себе голову пеплом. Мы должны первыми прийти покаяться. И за свой счет постараться все это восстановить. Покаяться за то, что мы развязали этот военный конфликт. Американцы столкнули по сути один народ - славянский".

В это время ведущие телеканала внимательно слушали "эксперта".

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Большинство украинцев считают, что Россия, как страна-агрессор, должна оплачивать восстановление оккупированных ею территорий после их деоккупации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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