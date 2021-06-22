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вторник, 22 июня 2021 15:29

Россия бросила: на Луганщине боевик подался в контрабандисты

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Россия бросила: на Луганщине боевик подался в контрабандисты
Контрабандисты и бывший боевик перевозили товары на надувных лодках. Фото: Нацгвардия

Нацгвардейцы задержали контрабандистов возле Станицы Луганской.

Злоумышленники держали продукты питания и автозапчасти в укромном месте на берегу реки Северский Донец, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Свой товар перенаправляли на оккупированную часть Луганщины.

"При проверке граждан по базам данных, стало известно, что один из подозреваемых проходил службу в незаконном вооруженном формировании на временно оккупированной территории Луганской области. Этот факт гражданин предварительно подтвердил", - пишут в Нацгвардии.

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В районе Лозового Донецкой области из-за подрыва на собственных минах российские гибридные силы понесли потери.

Украинские же воины соблюдали режим тишины и не вели огонь в их сторону, сообщил начальник пресс-службы ООС Виталий Саранцев, передает "Радио Свобода".

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