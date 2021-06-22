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вторник, 22 июня 2021 13:29

Боевики на Донбассе подорвались на собственных минах

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Боевики на Донбассе подорвались на собственных минах
Боевики пыталась осуществить перемещение между собственными позициями и попали на свои же минные заграждения. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В районе Лозового Донецкой области из-за подрыва на собственных минах российские гибридные силы понесли потери.

Украинские же воины соблюдали режим тишины и не велит огонь в их сторону, сообщил начальник пресс-службы ООС Виталий Саранцев, передает "Радио Свобода".

"Группа лиц из числа незаконных вооруженных формирований РФ пыталась осуществить перемещение между собственными позициями. Попала на свои же минные заграждения. В результате произошел взрыв. Для того чтобы их эвакуировать, выдвинулась вторая группа – и так же попала на собственное минное поле", – уточнил Саранцев.

По его словам, взрывы произошли из-за того, что гибридные силы России хаотично минируют неподконтрольные Украине территории как противопехотными минами, так и средствами дистанционного минирования.

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21 июня подконтрольные оккупантам СМИ обвинили Украину в минометном обстреле района Лозового. По их информации, троих боевиков убили, еще один получил тяжелые ранения. Во время попытки эвакуации еще одного боевика якобы убили, а четверых ранили.

На Донбассе зафиксировали три вражеских нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, около населенного пункта Зализное враг дистанционно минировал территории запрещенными минами ПОМ-2.

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