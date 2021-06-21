Российские наемники дистанционно минировали местность и били с запрещенного оружия

Боевики трижды нарушили режим тишины. Фото: ua.news

На Донбассе зафиксировали три вражеских нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, около населенного пункта Зализное враг дистанционно минировал территории запрещенными минами ПОМ-2. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

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Неподалеку Гнутового противник совершил обстрел с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Российские наемники на Донбассе ограничивают деятельность миссии ОБСЕ. Сотрудникам организации не дают доступа к объектам "на земле".