Российские наемники дистанционно минировали местность и били с запрещенного оружия

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 747
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1395
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2313
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3033
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 972
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1476
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 981
Фото
Все фото
8
11
6
3
21
В одесский порт причалили два корабля НАТО
В одесский порт причалили два корабля НАТО
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
От боевиков освободили украинский город
От боевиков освободили украинский город
Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного
Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного
Показали иконы на ящиках, в которых &quot;хранили смерть&quot;
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Видео
Все видео
В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв
В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
Полсотни военных погибли на Луганщине
Полсотни военных погибли на Луганщине
Сутки на Донбассе прошла беспокойно
Сутки на Донбассе прошла беспокойно
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 162
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 747
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 720
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 864
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1476
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 108
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
понедельник, 21 июня 2021 19:21

Российские наемники дистанционно минировали местность и били с запрещенного оружия

  Комментировать
Российские наемники дистанционно минировали местность и били с запрещенного оружия
Боевики трижды нарушили режим тишины. Фото: ua.news

На Донбассе зафиксировали три вражеских нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, около населенного пункта Зализное враг дистанционно минировал территории запрещенными минами ПОМ-2. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты не выпускают абитуриентов: МОН просит пограничников о помощи

Неподалеку Гнутового противник совершил обстрел с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Российские наемники на Донбассе ограничивают деятельность миссии ОБСЕ. Сотрудникам организации не дают доступа к объектам "на земле".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские наемники дистанционно минировали местность и били с запрещенного оружия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Город превратился в кровавую бойню

Пять человек похоронило под завалами многоэтажки

Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 21853
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 9253
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 7812
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 6975
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5427
Донбасс
Боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе
Боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе Просмотров: 36
Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ и получили ответ
Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ и получили ответ Просмотров: 405
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины 5 Просмотров: 828
Боевики ранили мирного жителя неподалеку Луганского
Боевики ранили мирного жителя неподалеку Луганского Просмотров: 72
Враг обстрелял позиции ВСУ на Донбассе
Враг обстрелял позиции ВСУ на Донбассе Просмотров: 135
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
2
Умер известный украинский политблогер и публицист Горький Лук
1
Ермак продвигает российский проект - волонтер обратилась к Зеленскому
1
Вандалы повредили недавно отреставрированную электричку
Голосов: 11198
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть