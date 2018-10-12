Российского террориста Гиркина на Донбассе охраняли монахи

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков признался, что на Донбассе его охраняли монахи. Фото: Главред

Российского террориста Игоря Гиркина по прозвищу Стрелков на Донбассе охраняли монахи Святогорской Лавры.

Эти подробности Гиркин рассказал в беседе с протоиереем РПЦ Чаплиным.

"Моя личная охрана состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской Лавры. Полностью. До последнего человека. Она была не очень большая, но тем не менее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На убитому боевике была украинская форма

У нас одним из подразделений в славянской бригаде командовал послушник Святогорской Лавры. Причем послушник занимал достаточно серьезную должность в Лавре", - сказал Стрелков.

Между тем российский актер пропагандист Михаил Пореченков жалуется, что из-за приверженности к боевикам ДНР его начали снимать из ролей.