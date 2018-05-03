Российский политолог рассказал, кто финансирует ЛНР и ДНР

Российские олигархи по негласному указанию Владимира Путина финансируют боевиков ДНР и ЛНР. Фото: censor.net.ua

Террористов непризнанных ЛНР и ДНР финансируют российские олигархи, от которых деньги требует Владимир Путин.

Об этом "Обозревателю" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Есть так называемый "бассейн", альтернативный бюджет, никому не подотчетный - примерно, как общак: олигархам по-хорошему предлагают поделиться - на выборы или еще какой-то проект. И они делятся. Естественно, это нигде не прописано, ни в каких нормах налогообложения не зафиксировано", - отметил Орешкин.

"Наверное, во много раз меньше. Но этот никем не контролируемый специфический источник средств, которые никакому парламенту, никакому SIPRI никто никогда показывать не будет - они просто закрыты. И эти деньги можно использовать, совершенно не касаясь каких-то социальных расходов, образования - только туда, куда нужно властной корпорации ", - подчеркнул политолог.

Очень может быть, что официально цифры военных расходов снижены, но это не значит, что денег в военно-промышленного комплекса стало меньше. Я не думаю, что военные в Российской Федерации испытывают дефицит денежных средств. "Бассейн" можно увеличить, подняв нагрузки на олигархов. Или большая часть денег пойдет не на строительство каких-либо загородных резиденций, а их "серым" образом будут вкладывать в оборонку ", - сказал политолог.

В ноябре прошлого года сотрудники СБУ разоблачили российского производителя одежды "Gloria-Jeans" на финансировании террористической организации ЛНР.