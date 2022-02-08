Российский оккупант на Донбассе продолжает обстрелы

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. Фото: Операция объединенных сил

Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают обстрелы.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 7 февраля, со стороны врага было пять нарушений режима прекращения огня.

Позиции украинских защитников в поселках Южное, Невесельское, Пески и селе Водяное в Донецкой области российские оккупанты обстреливали из стрелкового оружия.

Один украинский военный получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Его состояние здоровья – удовлетворительное.

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По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российских войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Вместе к победе! Слава Украине!", – сообщили в штабе.

Вчера министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке Украины и пообщались с украинскими военными.