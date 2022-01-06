Российский оккупант на Донбассе палил из гранатометов и ракетных комплексов

 
Ексклюзивы
1/5
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 2277
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 1989
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 4329
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1215
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10647
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3933
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1089
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4824
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2862
Фото
Все фото
4
3
10
7
12
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Самолеты НАТО проводят разведку над Крымом и восточными территориями
Самолеты НАТО проводят разведку над Крымом и восточными территориями
В Одесской области морпехи зачистили &quot;захваченный&quot; аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Видео
Все видео
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Интервью
1/5
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 1989
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1971
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3186
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1647
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1296
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
четверг, 06 января 2022 07:50

Российский оккупант на Донбассе палил из гранатометов и ракетных комплексов

  Комментировать
Российский оккупант на Донбассе палил из гранатометов и ракетных комплексов
В направлении Авдеевки враг стрелял из противотанкового ракетного комплекса.

В прошедшие сутки, 5 января, российские оккупанты на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил.

В направлении города Авдеевка Донецкой области враг стрелял из противотанкового ракетного комплекса. Возле поселка Шумы – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Катериновки в Луганской области враг открывал огонь и из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Майорска стреляли из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов.

По состоянию 7 часов утра в четверг нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщил штаб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российский оккупант на Донбассе палил из гранатометов и ракетных комплексов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского 2 Просмотров: 22114
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
8
 1 Просмотров: 17676
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 6 Просмотров: 14589
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
4
 Просмотров: 14256
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
 3 Просмотров: 11682
Донбасс
Bloomberg оценил возможности ВСУ в случае нападения РФ: прогноз неутешительный
Bloomberg оценил возможности ВСУ в случае нападения РФ: прогноз неутешительный Просмотров: 3555
Возможны разные сценарии нападения РФ на Украину - Латвия сделала тревожное заявление
Возможны разные сценарии нападения РФ на Украину - Латвия сделала тревожное заявление Просмотров: 1296
Высший чиновник Евросоюза отправился на Донбасс
Высший чиновник Евросоюза отправился на Донбасс Просмотров: 234
Воевали против Украины: двое боевиков получили по 10 лет за решеткой
Воевали против Украины: двое боевиков получили по 10 лет за решеткой Просмотров: 207
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток Просмотров: 7686
Больше всего комментируют
6
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
6
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
3
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
3
Три дня съемок, "Живчик" вместо шампанского: рассказали подробности новогоднего поздравления Зеленского
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
Голосов: 12195
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть