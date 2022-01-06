Российский оккупант на Донбассе палил из гранатометов и ракетных комплексов

В направлении Авдеевки враг стрелял из противотанкового ракетного комплекса.

В прошедшие сутки, 5 января, российские оккупанты на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил.

В направлении города Авдеевка Донецкой области враг стрелял из противотанкового ракетного комплекса. Возле поселка Шумы – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Катериновки в Луганской области враг открывал огонь и из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Майорска стреляли из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов.

По состоянию 7 часов утра в четверг нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщил штаб.