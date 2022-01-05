Высший чиновник Евросоюза отправился на Донбасс

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель стал первым главой европейской дипломатии, который отправился на Донбасс после разрешения Россией войны против Украины.
В среду, 5 января, утром Боррель отправился из харьковского аэропорта в Станицу Луганскую. Об этом говорится в сообщении в Twitter главы украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.
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"В вертолете с Боррелем, вылетаем на Луганщину. Это первый визит высокого представителя ЕС в Донбасс с момента, когда Россия развязала эту войну. Этот визит – знак единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе", - написал Кулеба в Twitter.
Боррель прибыл в Украину вечером 4 января. Он заявил, что его визит происходит из-за усиления наращивания войск России у украинских границ, чтобы показать поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины.
После визита в Станицу Луганскую Боррель отправится в Киев, где встретится с представителями украинской власти.
В Берлине больше готовы поддержать будущее членство Украины в Евросоюзе, чем НАТО. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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