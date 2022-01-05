Высший чиновник Евросоюза отправился на Донбасс

 
Ексклюзивы
1/5
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 2835
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1107
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10485
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 990
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3888
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1062
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4788
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2808
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 333
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 810
Фото
Все фото
4
3
10
7
12
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Самолеты НАТО проводят разведку над Крымом и восточными территориями
Самолеты НАТО проводят разведку над Крымом и восточными территориями
В Одесской области морпехи зачистили &quot;захваченный&quot; аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Видео
Все видео
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1935
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3159
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1620
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1053
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1971
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1224
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
среда, 05 января 2022 13:22

Высший чиновник Евросоюза отправился на Донбасс

  Комментировать
Высший чиновник Евросоюза отправился на Донбасс
Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель отправляются в Станицу Луганскую / Twitter Дмитрий Кулеба

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель стал первым главой европейской дипломатии, который отправился на Донбасс после разрешения Россией войны против Украины.

В среду, 5 января, утром Боррель отправился из харьковского аэропорта в Станицу Луганскую. Об этом говорится в сообщении в Twitter главы украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жозеп Боррель прибыл в Украину с визитом

"В вертолете с Боррелем, вылетаем на Луганщину. Это первый визит высокого представителя ЕС в Донбасс с момента, когда Россия развязала эту войну. Этот визит – знак единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе", - написал Кулеба в Twitter.

Боррель прибыл в Украину вечером 4 января. Он заявил, что его визит происходит из-за усиления наращивания войск России у украинских границ, чтобы показать поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины.

После визита в Станицу Луганскую Боррель отправится в Киев, где встретится с представителями украинской власти.

В Берлине больше готовы поддержать будущее членство Украины в Евросоюзе, чем НАТО. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Высший чиновник Евросоюза отправился на Донбасс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Вернули национальную святыню венграм

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского Просмотров: 18577
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
7
 1 Просмотров: 13527
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 5 Просмотров: 12168
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
4
 Просмотров: 11880
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
 Просмотров: 11268
Донбасс
Воевали против Украины: двое боевиков получили по 10 лет за решеткой
Воевали против Украины: двое боевиков получили по 10 лет за решеткой Просмотров: 144
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток Просмотров: 1962
Пентагон пока не будет отправлять дополнительные войска в Европу
Пентагон пока не будет отправлять дополнительные войска в Европу Просмотров: 90
Жозеп Боррель прибыл в Украину с визитом
Жозеп Боррель прибыл в Украину с визитом Просмотров: 342
Немцы наполняют карманы Путина и бьют по Украине – что о нас пишет мир
Немцы наполняют карманы Путина и бьют по Украине – что о нас пишет мир
 Просмотров: 3591
Больше всего комментируют
5
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
5
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
3
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
2
Американский разведчик рассказал, как помешать вторжению России в Украину
Голосов: 12183
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть