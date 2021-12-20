Российский оккупант на Донбассе палил из артиллерии и пулеметов

За минувшие сутки, 19 декабря, российские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Недалеко от села Новозвановка в Луганской обл. враг стрелял из артиллерии калибра 122 мм.
В направлении города Светлодарск в Донецкой обл. враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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По состоянию на 7 час. утра понедельника нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Вместе к победе! Слава Украине!", - сообщили в штабе.
16 декабря в районе операции Объединенных сил погиб военнослужащий Станислав Запорожец.
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