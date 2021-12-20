Российский оккупант на Донбассе палил из артиллерии и пулеметов

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. Фото: @pressjfo.news

За минувшие сутки, 19 декабря, российские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Недалеко от села Новозвановка в Луганской обл. враг стрелял из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении города Светлодарск в Донецкой обл. враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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По состоянию на 7 час. утра понедельника нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Вместе к победе! Слава Украине!", - сообщили в штабе.

16 декабря в районе операции Объединенных сил погиб военнослужащий Станислав Запорожец.