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понедельник, 20 декабря 2021 07:33

Российский оккупант на Донбассе палил из артиллерии и пулеметов

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Российский оккупант на Донбассе палил из артиллерии и пулеметов
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. Фото: @pressjfo.news

За минувшие сутки, 19 декабря, российские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Недалеко от села Новозвановка в Луганской обл. враг стрелял из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении города Светлодарск в Донецкой обл. враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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По состоянию на 7 час. утра понедельника нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Вместе к победе! Слава Украине!", - сообщили в штабе.

16 декабря в районе операции Объединенных сил погиб военнослужащий Станислав Запорожец.

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Дата
20
декабря

Stvoryly tovarystvo dlya populyaryzatsiyi narodnoyi movy i shkoly Lʹviv: stvoryly tovarystvo "Prosvita" U Lʹvovi 20 hrudnya 1868-ho vcheni ta myttsi zasnuvaly tovarystvo "Prosvita" imeni Tarasa Shevchenka. Orhanizatory vzhyvaly chystu narodnu movu ta namahalysya vprovadzhuvaty yiyi v presu i teatr, shkolu i nauku. Chleny "Prosvity" orhanizovuvaly chytalʹni, vydavaly ukrayinsʹki pidruchnyky dlya shkil, yaki na pershykh porakh vykhodyly za redaktsiyeyu vidomoho ukrayinsʹkoho pysʹmennyka Yuriya Fedʹkovycha. Yiyi meta vidpovidala nazvi. Tovarystvo spryyalo kulʹturno-osvitnʹomu i naukovomu rozvytku ukrayintsiv i pidnesennyu yikhnʹoyi natsionalʹnoyi svidomosti. V niy aktyvno pratsyuvaly Lesya Ukrayinka, Borys Hrinchenko Mykhaylo Kotsyubynsʹkyy, Ivan Franko, Mykhaylo Hrushevsʹkyy, Ivan Karpenko-Karyy, Semen Hulak-Artemovsʹkyy. Pershym holovoyu novostvorenoho Tovarystva obraly muzykanta, dyryhenta ta pysʹmennyka, profesora akademichnoyi himnaziyi Anatolya Vakhnyanyna. CHYTAYTE TAKOZH: "Prosvita" provela z'yizd u Kyyevi "Prosvita" rozvyvalasya ne lyshe u Lʹvovi – za spryyannya prosvityan filialy Tovarystva vidkryvalysya na Halychyni i Livoberezhniy Ukrayiny. 1934-ho "Prosvita" narakhovuvala ponad 3 tys. filialiv. Filiyi utvoryly v Stanyslavovi, Kolomyyi, Kutakh, Delyatyni. Na foto "Prosvita" u Drohobychi. https://localhistory.org.ua 1939-y stav ostannim rokom isnuvannya "Prosvity". Stalinsʹki soratnky znyshchyly u tsentralʹnomu budynku Tovarystva na (ploshcha Rynok, 10 yoho arkhiv, tsinni istorychni dokumenty i rukopysy, drukovanu produktsiyu. Tak vony vchynyly z oseredkamy "Prosvity" i v inshykh mistakh i selakh. Vidtodi Tovarystvo "Prosvita" isnuvalo lyshe za mezhamy Ukrayiny. Pershyy Vseukrayinsʹkyy z'yizd tovarystv "Prosvita" vidbuvsya 6 zhovtnya 1918 roku v Kyyevi. Uchasnyky ukhvalyly dekilʹka prohram ta stvoryly holovnu upravu. Holovoyu upravy Vseukrayinsʹkoyi spilky tovarystv obraly vydavtsya Vasylya Koroliva z Poltavshchyny. Показати більше 1 847 / 5 000 Результати перекладу Создали общество для популяризации народного языка и школы

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