На Донбассе погиб украинский военнослужащий

16 декабря в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий отдельного разведывательного батальона Станислав Запорожец.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".
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Станислав Запорожец родом из Лисичанска Луганщины. Ему было 30 лет. У погибшего воина осталась мама и младший брат.
За прошедшие сутки, 17 декабря, зафиксировано 4 нарушения тишины в зоне боевых действий. Согласно сведению 18 декабря в 07:00, обстрелов не слышно.
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