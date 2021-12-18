На Донбассе погиб украинский военнослужащий

Станиславу Запорожцу было всего 30 лет. Фото: Оперативный ЗСУ

16 декабря в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий отдельного разведывательного батальона Станислав Запорожец.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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Станислав Запорожец родом из Лисичанска Луганщины. Ему было 30 лет. У погибшего воина осталась мама и младший брат.

За прошедшие сутки, 17 декабря, зафиксировано 4 нарушения тишины в зоне боевых действий. Согласно сведению 18 декабря в 07:00, обстрелов не слышно.