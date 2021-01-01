Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Украинские воины дали адекватный ответ

Боевых потерь и ранений среди личного состава нет, сообщили в ООС. Фото: novynarnia.com

С начала суток, 1 января, российский оккупант на Донбассе 6 раз нарушал режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Вблизи Авдеевки, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Водяного враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Вблизи Золотое-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганское - из стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники предоставили адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава нет, сообщили в ООС.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.