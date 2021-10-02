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суббота, 02 октября 2021 17:51

Российский оккупант на Донбассе бьет с артиллерии и минометов. Ранили украинского воина

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Российский оккупант на Донбассе бьет с артиллерии и минометов. Ранили украинского воина
Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными. Фото: @pressjfo.news

С начала суток, 2 октября, российские оккупационные войска на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в субботу.

Возле села Новозвановка на Луганщине враг обстрелял позиции украинских воинов с минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи города Марьинка в Донецкой области оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону поселка Станица Луганская враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса.

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Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

От враждебного обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья воина - средней тяжести.

"Наши защитники открывали огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - сообщил пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки российские оккупанты на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения.

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