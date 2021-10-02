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суббота, 02 октября 2021 09:23

Российские наемники накрыли из минометов Авдеевку

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Российские наемники накрыли из минометов Авдеевку
На передовой зафиксировали 14 нарушений режима тишины со стороны боевиков. Фото: focus

1 октября на Донбассе российские оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, пять раз враг применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

У Новозвановки и Новоалександровки боевики стреляли из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

С минометов 120-го калибра оккупант дважды обстрелял Авдеевку. В результате были повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Позиции украинских защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

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Вблизи Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского - гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В направлении Крымского российско-оккупационные войска вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения. В Донецкой области с помощью беспилотника противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.

В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, применил БПЛА и сбросил ВОГ-17 (осколочную гранату).

Украинские защитники открывали огонь в ответ.

30 сентября российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил огнестрельное ранение, сообщает штаб ООС.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе вновь открывать ответный огонь по боевикам РФ без согласования с руководством. Залужный приказом избавил военных от необходимости заполнять лишнюю документацию. Командирам разрешили применять все доступное вооружение.

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Дата
02
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