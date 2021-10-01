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пятница, 01 октября 2021 08:15

На фронте - обострение: в ООС сообщили о потерях

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На фронте - обострение: в ООС сообщили о потерях
Сегодня утром нарушений режима прекращения огня не фиксировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

30 сентября российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил огнестрельное ранение, сообщает штаб ООС. Раненый воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

"У Новотошковского в Попаснянском районе Луганской области оккупанты осуществили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Каменки дважды били из артиллерии калибра 122 мм и из минометов запрещенного 120-го калибра. Боевики также совершили обстрел в сторону Попасной на Луганщине из автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

В направлении Светлодарска Бахмутского района Донецкой области противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Крымского Новоайдарского района Луганской области боевики вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Павлополя Волновахского района Донецкой области наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки Марьинского района Донецкой области. А в сторону Талаковки Мариупольского района Донецкой области наемники били из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь. Сегодня утром нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе вновь открывать ответный огонь по боевикам РФ без согласования с руководством. Залужный приказом избавил военных от необходимости заполнять лишнюю документацию. Командирам разрешили применять все доступное вооружение.

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