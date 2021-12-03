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пятница, 03 декабря 2021 16:01

Российские войска на Донбассе начали новый этап боевой подготовки - разведка

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Российские войска на Донбассе начали новый этап боевой подготовки - разведка
Враг готовится к усилению обстрелов украинских позиций по артиллерии и минометам. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

С 1 декабря в вооруженных формированиях России на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей начался новый период оперативной и боевой подготовки.

Его контролируют представители штаба восьмой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, сообщил пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

"Оккупанты проводят мероприятия боевой готовности с отработкой соединений частей один (Донецк) и два (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности", - говорится в сообщении.

Также на отдельных направлениях враг проводит ротацию подразделения на передовых позициях и интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам украинских позиций.

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1 декабря российский снайпер на Донбассе убил военного из Донецкой области 22-летнего Валерия Геровкина. Он был пехотинцем в рядах 93-й бригады Холодный Яр ВСУ. Это первая потеря на фронте с начала месяца.

В ноябре враг унес жизни еще шести украинских воинов.

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Дата
03
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