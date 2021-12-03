Российские войска на Донбассе начали новый этап боевой подготовки - разведка

С 1 декабря в вооруженных формированиях России на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей начался новый период оперативной и боевой подготовки.
Его контролируют представители штаба восьмой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, сообщил пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.
"Оккупанты проводят мероприятия боевой готовности с отработкой соединений частей один (Донецк) и два (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности", - говорится в сообщении.
Также на отдельных направлениях враг проводит ротацию подразделения на передовых позициях и интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам украинских позиций.
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1 декабря российский снайпер на Донбассе убил военного из Донецкой области 22-летнего Валерия Геровкина. Он был пехотинцем в рядах 93-й бригады Холодный Яр ВСУ. Это первая потеря на фронте с начала месяца.
В ноябре враг унес жизни еще шести украинских воинов.
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