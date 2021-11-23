Российские военные проводят масштабные учения в ОРДЛО – пропагандисты активизировались

Проведение учений сопровождается активизацией российских пропагандистских СМИ. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

На Востоке Украины в зоне ОРДЛО Россия проводит масштабные военные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Отмечается, что командование вооруженными силами РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей.

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"22 ноября в соединениях и частях первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов начались масштабные командно-штабные учения. Контроль за проведением учений осуществляется комплексной комиссией восьмой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ", - информирует украинская разведка.

Подчеркивается, что проведение учений сопровождается активизацией российских пропагандистских СМИ для подготовки очередных фейков по дискредитации подразделений Объединенных сил.

За прошлые сутки, 22 ноября, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Три из них с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате вражеских действий двое украинских военнослужащих получили ранения.