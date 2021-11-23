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вторник, 23 ноября 2021 07:55

На Донбассе ранены двое украинских военных. Один в тяжелом состоянии

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На Донбассе ранены двое украинских военных. Один в тяжелом состоянии
В зоне ООС ранены двое украинских военных. Фото: УНИАН

За прошедшие сутки, 22 ноября, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Три из них с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В результате вражеских действий двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

"Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое", - говорится в сообщении.

В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Прицепыловки оккупант дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм. У Каменки российские наемники обстреляли позиции из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе.

По состоянию на 07.00 23 ноября нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Российские войска на границе с Украиной регулярно отрабатывают сценарии наступательных действий. В Кремле преследуют цель отбросить украинские войска дальше от Донецка и Луганска. Об этом сказал Юрий Бутусов, бывший внештатный советник министра обороны.

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