Россия четыре года готовилась к эскалации конфликта с Польшей, Украиной и странами Балтии

Россия готовилась к военной эскалации. Фото: Украинская правда

Российская Федерация четыре года назад начала отрабатывать боевые планы по применению войск против стран Балтии, Польши и Украины.

Страна-агрессор постоянно наращивает свои военные силы, поэтому угроза растет, заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь на "Радио НВ".

"Где-то на рубеже 2017−2018 годов Россия создала постоянно действующую группировку — около 100 тысяч войск в составе трех армий, которые постоянно находятся вокруг границ Украины на минимальных дистанциях", заявил он.

"Я уверен, что на учениях Запад-2017, когда впервые отрабатывались действия этой группировки, созданной вокруг Украины, как раз и отрабатывались боевые планы применения войск против Польши, стран Балтии и Украины. С того момента вряд ли изменилось что-либо радикально, Россия постоянно наращивает свои группировки. Угроза полномасштабного применения Россией своих вооруженных сил растет", — отметил Самусь.

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На оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей против Украины воюет несколько тысяч русских военных. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности.