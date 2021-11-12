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пятница, 12 ноября 2021 17:38

"Ситуация сложная" – главнокомандующий ВСУ назвал количество военных РФ на Донбассе

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&quot;Ситуация сложная&quot; – главнокомандующий ВСУ назвал количество военных РФ на Донбассе
На оккупированном Донбассе постоянно находятся 2,1 тыс. российских военнослужащих, которые воюют против Украины. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

На оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей против Украины воюет несколько тысяч российских военных.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook.

Он подчеркнул, что кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности.

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"Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО", – сообщил Залужный.

Общая численность первого и второго корпусов Южного военного округа РФ, ведущих боевые действия против воинов ВСУ на Донбассе, составляет 35,5 тыс. человек. Эта военная группировка постоянно поддерживается Россией.

"Ситуация в сфере безопасности сложная, но полностью контролируемая Объединенными силами", - подчеркнул главнокомандующий.

Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала 2021 года было зафиксировано 2287 обстрелов украинских позиций, из которых 610 - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. За ноябрь противник нарушил режим тишины 78 раз, из них 26 - применив артиллерийские системы калибром более 100 мм. Также оккупанты усилили передовые подразделения танковыми группами и активно используют беспилотники и снайперов против подразделений ВСУ, отметил Валерий Залужный.

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