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Российские оккупанты шесть раз стреляли на Донбассе, обошлось без потерь

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Российские оккупанты шесть раз стреляли на Донбассе, обошлось без потерь
Наемники РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции ВСУ. Фото: slovoidilo

За минувшие сутки, 9 октября, боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня.

В районе Майорска оккупанты стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Рядом с Красногоровкой враждебные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и минометов 82-го калибра.

Недалеко от Новозвановки оккупанты совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

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У Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в районе Водяного противник применил гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь в ответ. Потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины нет.

Российская сторона в Трехсторонний контактной группе требует от Украины отдать 350 м территории "серой зоны" в районе Золотого. Оккупанты настаивают, мол, неправильно определена точка "нуля", с которой начинается контроль сторон над "серой зоной".

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Дата
10
октября

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