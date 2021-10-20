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среда, 20 октября 2021 08:27

Российские оккупанты ранили нашего воина

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Российские оккупанты ранили нашего воина
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению. Фото: facebook.com/pressjfo.news

20 октября российско-оккупационные войска из стрелкового оружия обстреляли наши позиции у Березового Донецкой области.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщили в штабе ООС.

"Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 19 октября, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Авдеевки, Зайцевого, Верхнеторецкого и Гранитного Донецкой области враг бил из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

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Позиции украинских воинов у Лопаскиного и Катериновки враг обстрелял из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минского договоренностями вооружения.

Виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия.

Об этом во время визита в Украину заявил министр обороны США Ллойд Остин. И призвал РФ немедленно остановить войну на Востоке.

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Дата
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