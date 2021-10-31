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воскресенье, 31 октября 2021 17:58

Российские оккупанты применили запрещенное оружие, есть пострадавший

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Российские оккупанты применили запрещенное оружие, есть пострадавший
Боевики обстреляли позиции ВСУ. Фото: ООС

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска восемь раз нарушили перемирие.

В частности, четырежды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем. В районе Светлодарска и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

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В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы 120-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил боевую травму. Воину оказали в медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь, без применения запрещенного вооружения.

На Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб воин из Запорожья 36-летний Виктор Рачугин. Боевики убили воина в районе села Новотошкивского Луганской области.

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