Российские оккупанты применили запрещенное оружие, есть пострадавший

Боевики обстреляли позиции ВСУ. Фото: ООС

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска восемь раз нарушили перемирие.

В частности, четырежды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем. В районе Светлодарска и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия продолжает поставлять в оккупированный Донбасс беспилотники, ракеты, вооружение и военную помощь - разведка

В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы 120-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил боевую травму. Воину оказали в медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь, без применения запрещенного вооружения.

На Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб воин из Запорожья 36-летний Виктор Рачугин. Боевики убили воина в районе села Новотошкивского Луганской области.