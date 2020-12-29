Российские оккупанты палят из тяжелого вооружения. У нас - раненный

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

В районе Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил БПЛА, использование которого после пересечения линии разграничения остановили наши средства РЭБ, сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Южного также открывали огонь из минометов - уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Марьинки и Авдеевки противник несколько раз вел огонь из гранатометов различных систем. Рядом со Светлодарском применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Чермалыка - также применил стрелковое оружие.

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"Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащего доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь врачей", - рассказали в штабе.

С начала текущих суток, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Боевики обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное. Обстрел велся из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор, но никто из жителей не пострадал.