Российские оккупанты палят из тяжелого вооружения. У нас - раненный

 
Ексклюзивы
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 936
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 747
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1143
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 414
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 333
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7353
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 783
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19944
Фото
Все фото
3
4
3
5
17
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
&quot;С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал&quot;: как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
Видео
Все видео
Российские оккупанты палят из тяжелого вооружения. У нас - раненный
Российские оккупанты палят из тяжелого вооружения. У нас - раненный
Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ
Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ
На Донбассе террористы стреляли вблизи Березового — штаб ООС
На Донбассе террористы стреляли вблизи Березового — штаб ООС
Сутки в ООС: наемники обстреляли частные дома
Сутки в ООС: наемники обстреляли частные дома
Соблюдалась ли тишины на Донбассе - последние новости из штаба
Соблюдалась ли тишины на Донбассе - последние новости из штаба
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 936
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 747
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 567
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19944
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
2 Просмотров: 927
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
вторник, 29 декабря 2020 07:59

Российские оккупанты палят из тяжелого вооружения. У нас - раненный

  Комментировать
Российские оккупанты палят из тяжелого вооружения. У нас - раненный
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

В районе Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил БПЛА, использование которого после пересечения линии разграничения остановили наши средства РЭБ, сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Южного также открывали огонь из минометов - уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Марьинки и Авдеевки противник несколько раз вел огонь из гранатометов различных систем. Рядом со Светлодарском применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Чермалыка - также применил стрелковое оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские саперы обезвреживают мины и снаряды на Донбассе

"Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащего доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь врачей", - рассказали в штабе.

С начала текущих суток, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Боевики обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное. Обстрел велся из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор, но никто из жителей не пострадал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские оккупанты палят из тяжелого вооружения. У нас - раненный». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Правозащитница исчезла по дороге домой

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 11061
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 8505
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
 Просмотров: 8298
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 6246
Любовный гороскоп на 2021 год: кому светит замужество и пополнение в семье
Любовный гороскоп на 2021 год: кому светит замужество и пополнение в семье
 Просмотров: 6021
Донбасс
На КПВВ "Станица Луганская" остановили мужчину с 4 млн грн
На КПВВ "Станица Луганская" остановили мужчину с 4 млн грн Просмотров: 684
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня Просмотров: 54
Вблизи Чермалыка оккупанты ранили еще одного украинского воина
Вблизи Чермалыка оккупанты ранили еще одного украинского воина Просмотров: 72
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
3
 Просмотров: 558
Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ
Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
5
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
3
Воды в Крыму не будет и в следующем году
2
Україна оцінить
2
Ударили кастетом. Рассказали, как и за что убили военнослужащего
1
"Раз в год возвращают переплату за коммунальные" – сколько платят за коммунальные в разных странах
Голосов: 10115
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть