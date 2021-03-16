Российские оккупанты палят из минометов 120-го калибра

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В пригороде Верхнеторецкого и Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Неподалеку Лебединского и Трудовского российско-оккупационные войска вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. У Гнутово с ручного противотанкового гранатомета, у Марьинки - из стрелкового оружия, рядом с Южным - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, сообщают в штабе ООС.

"На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших военных нет", - говорят в штабе.

По состоянию на 7:00 16 марта, обстрелов не зафиксировано.

В течение прошлых выходных СММ ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 143 нарушения режима прекращения огня, в том числе 33 взрыва. В Луганской области за этот период выявлено 31 нарушение режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения.