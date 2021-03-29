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понедельник, 29 марта 2021 08:11

Российские оккупанты накрыли село минами 120 калибра

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Российские оккупанты накрыли село минами 120 калибра
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 28 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

Из них 8 раз оккупанты целились по позициям ВСУ, один раз по населенному пункту. И один раз минировали дистанционно наши позиции, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В частности, неподалеку Талаковка и Водяного, что на Приазовье, по нашим защитникам противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Причепиловки враг применил ручной противотанковый гранатомет. Вблизи Южного и Широкино противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм. Минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 было зафиксировано у Луганского. А также из минометов 120-мм обстреляли Водяное, что на Приазовье.

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"Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет", - говорят в штабе.

По состоянию на утро 29 марта с стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Светлодарска российско-оккупационные войска открывали огонь со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди защитников Вооруженных Сил Украины нет.

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения. Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании.

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Дата
29
марта

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