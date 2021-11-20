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Российские оккупанты 17 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший

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Российские оккупанты 17 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший
Враг продолжает обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. Фото: 24tv.ua

За сутки 19 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали 17 нарушений режима прекращения огня.

В частности, шесть раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь трижды, применяя артиллерию 122-го калибра, минометы 82-го и 120-го калибра.

В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из минометов 82-го калибра.

В районе Прицепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия.

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Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Катериновки враг вел обстрел трижды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Около населенных пунктов Пески и Шумы противник задействовал станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Попасной враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошкивского российские наемники дважды обстреливали наши позиции, применяя минометы 120-го калибра и гранатометы разных систем.

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В сторону Золотого-4 противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вооруженные формирования Российской федерации произвели обстрел из артиллерии калибра 152 мм окрестностей населенного пункта Нижнее. Потерь среди гражданского населения нет.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

19 ноября в Донбассе погиб 33-летний старший солдат Уберт Мрачковский из Хмельницкого. Военный служил в 8 отдельном полку специального назначения. Погиб в Луганской области в районе Причепиловки при обстреле из стрелкового оружия.

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20
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