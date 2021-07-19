Российские наемники накрыли город минами

Оккупанты били по украинцам из гранатометов и пулеметов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

18 июля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Досталось украинским позициям в Донецкой области.

Вблизи поселка Пески Ясинувацького района противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. А у Авдеевки Покровского района обстреливали из подствольных гранатометов, а также осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2, отчитываются в ООС.

На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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Утром 19 июля оккупанты режима тишины не нарушали. Потерь среди украинских военных нет.

В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. На месте происшествия вспыхнул масштабный пожар. Инцидент якобы произошел на газопроводе вблизи железнодорожной станции "Мушкетово". Его причины выясняются. На место взрыва выехали местные спасатели.