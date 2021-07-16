Мощный взрыв прогремел в Донецке

В Донецке взрыв произошел на газопроводе. Скріншот з відео

В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. На месте происшествия вспыхнул масштабный пожар.

Об инциденте сообщил в Telegram-канале военный ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Инцидент якобы произошел на газопроводе вблизи железнодорожной станции "Мушкетово". Его причины выясняются.

На место взрыва выехали местные спасатели.

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15 июля российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое военных получили ранения, двое - боевое травмированиt. Под прицел попали населенные пункты Донецкой области, в частности Широкино Волновахского района, Нью-Йорк Бахмутского района и райцентр Марьинка.