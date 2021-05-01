Российские наемники блокируют пункты пропуска на Донбассе

В большинстве гуманитарных дорожных коридорах движение остается заблокированным. Фото: freeradio.com.ua

Боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска на Донбассе.

С семи КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Об этом сообщает Госпогранслужба.

"По решению командующего ООС все контрольные пункты открыты и ежедневно работают с 08.00 до 16.00. Фактический пропуск блокируют оккупанты", - говорится в сообщении.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" российские наемники разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

В КПВВ "Станица Луганская" пассажиропоток уменьшился по сравнению с прошлой неделей на 10%. За неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 6430 человек, а на контролируемую территорию - 5503 человек.

Российская пропаганда тратит значительные средства для создания ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины. Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ и госпиталей. Они усиливают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов.