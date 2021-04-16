Оккупанты на Донбассе запугивают людей развертыванием боевых действий - разведка

Боевики используют значительные средства для создания фейковых сюжетов. Фото: ГУР

Российская пропаганда тратит значительные средства для создания ложной угрозы развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины.

Об этом свидетельствует Главное управление разведки, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ и госпиталей. Они усиливают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов.

Финансовые затраты на проведение работ завышают часто под предлогом якобы экстренной подготовки к введению режима военного положения.

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Среди местного населения ходят слухи, что необходимо самостоятельно делать запасы воды, продуктов, лекарств и горючего.

Россия создала на границе с Украиной три межвидовые группировки, способные к внезапным наступательных действий с ограниченными целями. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на слова начальника Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенанта Леонида Голопатюка во время онлайн-заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.