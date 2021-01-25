Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины: есть раненый

Сообщили последние новости с передовой. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим тишины.

Так, вблизи Пивденного враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб ООС.

Неподалеку Хутору Свободного вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате один украинский воин получил ранения. Его доставили в лечебное учреждение.

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Вблизи Тарамчука и Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного - еще и из подствольного гранатомета.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, сегодня саперы ДСНС разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

За прошедшие сутки, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.