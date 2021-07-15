Российские депутаты приехали в Луганск агитировать за свою партию

В Луганске "Единая Россия" устроила агитационный форум. Фото: "Новости Донбасса"

Российские депутаты от партии "Единая Россия" устроили в оккупированном Луганске агитационный форум.

На мероприятии главарь ЛНР Леонид Пасечник нахваливал правящую партию РФ. Присутствовали действующие депутаты Госдумы Артем Туров, Игорь Станкевич, Лариса Тутова и Виктор Водолацкий. Последний заявил, что уже более 600 тыс. жителей оккупированных районов получили российские паспорта, сообщают "Новости Донбасса".

Москва пытается привлечь оккупированные территории Донбасса к выборам в Государственную Думу, которые должны состояться в сентябре. Падение рейтингов "Единой России" из-за плохой эпидемической ситуации пытаются компенсировать голосами жителей украинских оккупированных территорий.

"Некий шаг политического отчаяния. Ведь проконтролировать нарисованные там результаты "поддержки" "Единой России" будет фактически невозможно. Это в свою очередь поставит под сомнение легитимность российского избирательного процесса", - прокомментировали в МИД Украины.

Там агитацию в оккупированном Луганске и незаконную паспортизацию считают целенаправленной политикой подрыва мирного урегулирования и примером отхода России от своих обязательств.

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"В очередной раз призываем наших граждан не участвовать в противоправных российских плебисцитах", - добавили в МИД.

На территории оккупированных Донецкой и Луганской областей путинские наемники содержат в заключении более 3,5 тыс. украинских граждан. Там разместили более 160 секретных тюрем, в которых незаконно удерживают украинцев.