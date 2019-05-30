Российская власть хочет сохранить войну на Донбассе - Волкер

Спецпредставитель США Курт Волкер заверил, что Украина будет в составе ЕС несмотря на путинскую аргесию. Фото: glavred.info

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер считает, что Россия хочет сохранить военный конфликт на Донбассе.

Шансы, что Владимир Путин пойдет на примирение, очень малы, заявил он во время экспертной панели Фонда Карнеги, сообщает LIGA.net.

Добавил, что уже давно не слышал от россиян желание вести переговоры.

"Но с этим все ОК, я сам покажу инициативу и скажу: вот, я готов разговаривать. Чтобы понять, считают ли они, что сейчас имеет смысл встретиться", - отметил он.

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Спецпредставитель США добавил, что мир видит нахальное поведение россиян - паспортизацию жителей Донбасса и усиление обстрелов. Отметил, что в этот список относится также и нежелание Владимира Путина приветствовать Владимира Зеленского с началом первой каденции.

"Так что у нас нет оптимизма относительно того, что они готовы что-то обсуждать сейчас", - сказал он.

Добавил, что все равно, несмотря на действия россиян и ситуацию на Донбассе, Украина войдет в ЕС как самостоятельная, развитое государство с сильной экономикой.

США готовы сотрудничать с Украиной в дальнейшем предоставлении ей оборонного летального оружия. "Конгресс принял международное военное финансирование, которое предусматривает поддержку Украины в виде предоставления различных видов вооружений, в частности противотанковых и противоснайперских систем. Мы будем продолжать консультироваться с Украиной относительно ее оборонных нужд. Кроме того, мы также готовы к военным продажам за границу, то есть Украина может покупать военную технику в США", - заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.