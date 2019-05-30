Российская власть хочет сохранить войну на Донбассе - Волкер

 
Ексклюзивы
1/5
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 1917
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1062
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 468
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6444
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 6714
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2196
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3582
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4446
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4824
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2340
Фото
Все фото
5
6
13
6
11
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
Российская война унесла жизнь еще одного украинца
Российская война унесла жизнь еще одного украинца
Деятельность &quot;братского&quot; народа: оккупанты сожгли уже второй дом в Верхнеторецком
Деятельность "братского" народа: оккупанты сожгли уже второй дом в Верхнеторецком
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
Видео
Все видео
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий
Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий
Мавка - душа леса: показали новый камуфляж украинських воинов
Мавка - душа леса: показали новый камуфляж украинських воинов
"Война" на море: на Азове стреляли из катеров и вертолетов
"Война" на море: на Азове стреляли из катеров и вертолетов
Испытали модернизированные крылатые ракеты "Нептун"
Испытали модернизированные крылатые ракеты "Нептун"
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 162
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 1917
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 11727
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2196
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 702
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1665
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
четверг, 30 мая 2019 09:52

Российская власть хочет сохранить войну на Донбассе - Волкер

  Комментировать
Российская власть хочет сохранить войну на Донбассе - Волкер
Спецпредставитель США Курт Волкер заверил, что Украина будет в составе ЕС несмотря на путинскую аргесию. Фото: glavred.info

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер считает, что Россия хочет сохранить военный конфликт на Донбассе.

Шансы, что Владимир Путин пойдет на примирение, очень малы, заявил он во время экспертной панели Фонда Карнеги, сообщает LIGA.net.

Добавил, что уже давно не слышал от россиян желание вести переговоры.

"Но с этим все ОК, я сам покажу инициативу и скажу: вот, я готов разговаривать. Чтобы понять, считают ли они, что сейчас имеет смысл встретиться", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Паспортизация Донбасса: США готовят неприятное решение

Спецпредставитель США добавил, что мир видит нахальное поведение россиян - паспортизацию жителей Донбасса и усиление обстрелов. Отметил, что в этот список относится также и нежелание Владимира Путина приветствовать Владимира Зеленского с началом первой каденции.

"Так что у нас нет оптимизма относительно того, что они готовы что-то обсуждать сейчас", - сказал он.

Добавил, что все равно, несмотря на действия россиян и ситуацию на Донбассе, Украина войдет в ЕС как самостоятельная, развитое государство с сильной экономикой.

США готовы сотрудничать с Украиной в дальнейшем предоставлении ей оборонного летального оружия.

"Конгресс принял международное военное финансирование, которое предусматривает поддержку Украины в виде предоставления различных видов вооружений, в частности противотанковых и противоснайперских систем. Мы будем продолжать консультироваться с Украиной относительно ее оборонных нужд. Кроме того, мы также готовы к военным продажам за границу, то есть Украина может покупать военную технику в США", - заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российская власть хочет сохранить войну на Донбассе - Волкер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

В подземном переходе удушились люди

Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Саакашвили получил должность

Патрульные полицейские пересели на катера

5 действенных способов от пивного живота

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 47956
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 26911
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 18918
Коломойский сказал, кто заменит Супрун
Коломойский сказал, кто заменит Супрун 1 Просмотров: 14014
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 11736
Донбасс
На Донбассе ликвидировали три боевика
На Донбассе ликвидировали три боевика Просмотров: 414
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
5
 Просмотров: 1917
Тело пропавшего сапера нашли на оккупированных территориях
Тело пропавшего сапера нашли на оккупированных территориях Просмотров: 1188
Самоликвидировался наемник боевиков
Самоликвидировался наемник боевиков Просмотров: 666
Зеленский назначил защитника Донецкого аэропорта начальником УГО
Зеленский назначил защитника Донецкого аэропорта начальником УГО Просмотров: 1386
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
4
Турчинов ответил на реваншистскую атаку Шуфрича
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
3
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
Голосов: 35685
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua